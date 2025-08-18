Supuesto romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

A unas semanas de ser captados cenando, el presunto romance entre Katy Perry y Justin Trudeau se ha enfriado.

De acuerdo con Page Six, el incipiente romance entre la cantante y el ex primer ministro canadiense perdió fuerza por la atención mediática y las agendas ocupadas de ambos, lo que hizo que se dejaran de hablar.

"Ella está ocupada, el est ocupado, tienen mucho que hacer. Pero no tiene nada de malo. Simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podra cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado",dijo una fuente.

Ademas, un allegado al ex primer ministro canadiense aseguró que se sintió incmodo ante la atención masiva que recibí tras cenar con Perry.

"Se a ciencia cierta que a Justin no le hizo ninguna gracia que se publicaran las fotos. Era una primera cita. °Una primera cita! Y estas fotos salieron a la luz y se convirtieron en un gran suceso, que al parecer no era lo que él querÌa", declaró el allegado.

El mes pasado, Trudeau y Perry fueron vistos en una cena privada en Montreal, y Trudeau incluso asistí a una de las presentaciones de Perry en Canadá durante su gira Lifetimes.