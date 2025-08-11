Multinominada a MTV

Multinominada a MTVLady Gaga es seguida por Bruno Mars y Kendrick Lamar
Abracadabra, siente el ritmo bajo tus pies: Lady Gaga está de vuelta en la cima.
La música de "Mayhem" encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Taylor Swift en el primer lugar.
Gaga está nominada a mejor colaboración, pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía, efectos visuales, así como canción, video, álbum y artista del año.
Completando la categoría de artista del año, cuyos nominados se anunciaron el martes, están Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd, así como Beyoncé y Swift. Estas dos últimas son especialmente destacables porque están empatadas en el título de mayor cantidad de premios VMAs en su carrera. Cada una tiene 30.
Gaga es seguida de cerca por Bruno Mars, con 11 nominaciones. Lamar tiene diez. Sabrina Carpenter y la nominada por primera vez ROSÉ de Blackpink están empatadas con ocho; al igual que Ariana Grande y The Weeknd con siete. La ceremonia de tres horas se transmitirá en vivo por CBS el domingo 7 de septiembre desde la Arena UBS, justo afuera de Nueva York.
Los Premios MTV de este año cuentan con 33 nominados por primera vez.