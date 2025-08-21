Adriana Paz y Karla Sofía Gascón: Polémica y reconocimientos en Cannes

Luego de la controversia en que Karla Sofía Gascón se vio inmersa a principios de año por sus mensajes racistas, su compañera en la película "Emilia Pérez", la actriz mexicana Adriana Paz, señaló que no le negaría un saludo si vuelven a coincidir en algún momento.

En la película, Gascón interpretó a un narco que transiciona a mujer, presuntamente para cambiar de vida, mientras que Paz encarna a una mujer que busca a su pareja desaparecida.

Ambas, junto con Zoe Saldaña y Selena Gómez, obtuvieron el premio a Mejor Actriz en Cannes y, a partir de ahí, el largometraje comenzó a tomar fuerza, levantando comentarios favorables y en contra por la historia, alcanzando nominaciones al Globo de Oro y al Óscar.

Los problemas comenzaron cuando a Gascón, después de recibir nominación al premio de la Academia de Estados Unidos, le revivieron una serie de mensajes racistas en X. La polémica hizo que dejara de ir a ceremonias donde estaba programada y fue atacada en sus redes sociales.

Paz ("La tirisia" e "Hilda") comenta que desde hace meses no habla con Gascón. La última ocasión en que se les vio juntas fue en octubre pasado durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, al que asistieron para presentar "Emilia Pérez".

"No estoy peleada con ella, lo que le tenía que decir se lo dije y tampoco la voy a crucificar ni nada, ¿quién soy yo? Cada quien es responsable de las cosas que uno dice o hace, y hay que asumirlo, pero no la odio, no le deseo mal", dijo la mexicana.

"Si me la encuentro, seguramente la voy a saludar porque fue mi compañera y, como compañera, fue generosa. Creo que su trabajo no tiene nada que ver con lo que luego dijera, porque hizo un gran trabajo y dejó la vida en el set, eso no lo voy a negar", añadió.

Paz señaló que es normal no estar de acuerdo con toda la gente, como en ese caso.

"Así es la vida, ¿no? Tampoco debemos ser las grandes amigas, además la distancia es difícil (Gascón vive en España, ella en México), quizá cuando vaya a Madrid, no sé. Pero siempre pasa en los rodajes, donde haces match con gente, luego no la ves y, cuando lo haces, te da gusto; hay otros con los que no, pero así es esto", apuntó.

La intérprete asistió al encuentro de nominados al Ariel, premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, al cual está considerada en la categoría de Actriz por su trabajo en "Arillo de hombre muerto".

Respecto a su nominación, se mostró feliz por su más reciente proyecto:

"Me encanta estar nominada, además por una película como esta. Yo no soy fácil para que mi trabajo me guste, la neta, y Dalia es uno de los personajes con los que más contenta estoy. Me encanta el resultado. (...) Siento que llegué a una madurez como mujer, como actriz, en donde escenas que me daban miedo o sentía que no me iban a salir bien, ahora veo el resultado y estoy contenta", consideró.

En el filme da vida a una conductora del metro de la Ciudad de México, cuyo esposo desaparece sin dejar rastro, cambiando su vida en sus relaciones con sus hijos y amante, en medio de la investigación que la pone bajo sospecha y la revictimiza.