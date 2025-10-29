Muy cerca de ser mamá

Es la primera vez que está nominada a ocho Latin Grammy, su máxima cifra hasta el momento, y al mismo tiempo espera a su primer bebé.

La artista mexicana es una de las contendientes más fuertes de los Latin Grammy gracias a su álbum “Cancionera”, el cual la llevó a competir en las categorías de álbum del año y mejor álbum cantautor, así como canción del año y grabación del año por la canción que le da título al disco.

POR PARTIDA DOBLE

En la flamante categoría de mejor canción de raíces compite por partida doble por “Como quisiera quererte” y “El Palomo y La Negra”. Además, “Cancionera” también fue nominado en la categoría de mejor ingeniería de grabación.

Lafourcade también tiene un as bajo la manga al ser nominada en la categoría de mejor álbum pop tradicional por un álbum diferente: “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”.

Todos estos logros profesionales acompañan la dicha de esperar su primer bebé con su esposo, el cineasta venezolano Juan Pablo López Fonseca.

LA NOMINACIÓN

¿Cómo te sientes con todas estas nominaciones para los Latin Grammy?: “Muy agradecida y agradecida con la vida, con este camino que tanto me ha enseñado y con la música. Para mí la música es mi maestra, es mi patrona, es mi guía de muchas cosas. “Cancionera” es un disco que le tengo mucho amor, que representa un momento importantísimo ya de mi vida. Entonces, más allá de lo que pueda ocurrir, me siento como muy complacida de este proyecto y afortunada”.

El álbum fue grabado en cinta y en una sola toma ¿Qué te atraía de este formato?: “Se abre la oportunidad del encuentro de humanidades y de universos musicales hermosos. Ese tipo de cosas no las puedes hacer si no hay preparación, si no hay una preproducción bien meticulosamente llevada, sabiendo que en el camino va a haber momentos auténticos, inesperados”.

Tu otro álbum nominado, “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”, es ese sentido una especie de hermano de “Cancionera” pues ambos tienen esa raíz común de la interpretación en vivo, ¿es algo que te gusta explorar en la música?: “Hubo otra época de mi vida en donde era muy, muy meticulosa y muy obsesiva de ensayar y de que todo quedara exactamente claro. Creo que eso es una de mis tantas personalidades creadas en el camino y yo creo que estoy habitando un momento donde me gusta, me gusta el riesgo, me gusta el misterio, me gusta no saber cómo se va a desarrollar exactamente, dejar espacio también vacío para que vengan sorpresas, y entonces ahí hay chispa. Siento que ahí hay toques auténticos y cosas inesperadas, desconocidas, que le traen mucha alma a los proyectos. Todavía me siento muy curiosa de seguir explorando en esas líneas”.

EN “COMETIERRA”

Recientemente, participaste en la banda sonora de la serie “Cometierra” sobre desaparecidos en México interpretando el tema principal ¿Cómo fue esta experiencia?: “Estoy muy orgullosa de poder representar a través de la música y de la letra de esta canción que escribí junto con Mónica Herrera, que fue la que hizo la adaptación del libro a al guion y pues una canción que maneja, o sea que realmente está al servicio de la historia, de los personajes, de la serie.

Yo traté de mezclar diferentes energías, la contundencia de una verdad y una realidad que todos conocemos, que sabemos que existe, que es una mirada crítica y es una mirada que alza la voz por muchas realidades que viven en mucho dolor, mucha muerte, mucha violencia, muchas desaparecidas, desaparecidos, muchos temas que se han olvidado, que no se han solucionado, que se han tratado con negligencia, con irresponsabilidad, en fin. Es una serie de aspectos que yo creo que nos duele, ver que son parte de nuestra realidad.

YA NO PUEDE VIAJAR

La cantante afirmó que no va al Grammy por su embarazo, además comentó que he tenido mmuchos antojos de fresas y “berries”. Afortunadamente, dice que no ha tenido náuseas.