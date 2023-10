Casi no la cuenta

Monterrey, N.L.

Hospitalizado por tres meses, Latin Lover requirió de morfina para soportar un terrible dolor que no aguantaba ni sentado ni parado ni acostado.

El luchador fue intervenido de las cervicales y la columna vertebral, pero a la semana de recuperación en casa, una infección lo mandó de emergencia de nuevo al hospital, donde pasó semanas de angustia y acumuló una cuenta de casi ¡7 millones de pesos!

SE REACTIVA

"Ya me reactivé después de estar casi tres meses viviendo en un hospital prácticamente", contó Víctor Manuel Reséndiz Ruiz, nombre de pila del también conductor, quien actualmente participa como juez en "Las Estrellas Bailan en Hoy".





"Fue muy traumatizante para mí, ya había estado en varias cirugías, esta es como la 22 o 23, debido a las lesiones que me dejó la lucha libre, pero nunca había estado viviendo más de dos meses en un hospital sin saber qué iba a pasar. Entré por una cirugía de cervicales y de columna".

DOLOR INCESANTE

Lo más difícil, afirmó Latin, además de ver a su familia agotada y preocupada por su estado de salud, fue el dolor que no lo dejaba ni dormir.

Llegó a pensar que no saldría vivo del hospital porque se sentía muy mal y por su mente pasó la idea de contraer una bacteria moral.

"Lo que pensé primeramente es: ´¿Cuándo se me va a quitar el dolor?´, era un dolor insoportable, no podía conciliar el sueño, mis venas estaban totalmente quemadas por tantos antibióticos y antiinflamatorios. Me tuvieron que poner un catéter y también una bombita de morfina que durante 30 minutos estuviera aventando disparos para controlar el dolor", explicó el regio.

"Yo decía: ´Esto no es vida´, pensé muchas cosas. Pensaba que no iba a salir del hospital porque sabía que hay bacterias muy peligrosas que podía contraer, pero dice el doctor que lo que me ayudó fue mi estilo de vida, que me alimento bien, hago ejercicio y que gracias a Dios no tengo diabetes ni sufro hipertensión".

SU PREOCUPACIÓN

Le angustió mucho preocupar a su esposa y sus hijos, quienes hacían guardia para estar todo el tiempo a su lado. Actualmente sigue en recuperación y laboralmente ya se reactivó.

Como participa en "Las Estrellas Bailan en Hoy", recibe terapia en CDMX y acude al gimnasio, pero le recomendaron no hacer mucho esfuerzo.

Después de esa prueba de vida, el también actor reflexionó sobre varias cosas, por ejemplo, pasar más tiempo de calidad junto a su familia y disfrutar a sus padres, quienes ya están mayores.

SIEMPRE PREVISOR

La cuenta de hospitalización llegó casi a los 7 millones de dólares, pero como Latin explicó que siempre ha sido previsorio y tiene su seguro de gastos médicos mayores. De su bolsillo pagó 130 mil pesos de deducible.