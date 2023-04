¡Ellos no huelen bien!

Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher y Mila Kunis figuran en la lista de famosos que son conocidos por su falta de higiene. El círculo cercano asegura que no se duchan y algunas personas han afirmado que no se lavan los dientes. El secreto a voces fue confirmado por los protagonistas de estos rumores: Ashton Kutcher y Mila Kunis confesaron que no les gusta bañarse. Mira la lista completa de celebridades que no tiene hábitos de aseo personal.