Zabdiel revela que no es el padre biológico de su hija

CIUDAD DE MÉXICO

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista se sinceró con sus seguidores y aseguró que atraviesa por un momento muy difícil en su vida:

"Hace un par de meses atrás hice el anunció de que soy papá de una baby. Pues resulta que hace unos, no sé cuánto tiempo, pero hace un ratito me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña, no soy padre", dijo.

Sin dar más detalles al respecto de cómo descubrió esta noticia, el intérprete de "Reaggatón lento" también confesó que, aunque fue muy poco tiempo el que pudo experimentar la paternidad, en realidad disfrutó mucho esa parte de su vida: "Fue algo que disfruté muchísimo, lo que duró lo gocé. Obviamente estaba con muchos pensamientos, pero dentro de toda esta loquera, lo gocé", agregó.

Zabdiel, por último, explicó que está tratando de seguir adelante y dejar atrás este doloroso capítulo, incluso agradeció a los fans y todas las personas que lo apoyaron, aunque no habló sobre lo que pasará con su pareja y si seguirá al pendiente de la menor.

¿Qué dice Talitha Ghetti, la mamá?

Mediante la misma plataforma digital y tras recibir cientos de críticas y cuestionamientos sobre la paternidad de su hija, Talitha también rompió el silencio y no sólo negó que hubiera traicionado a Zabdiel, sino que reveló que él sabía a la perfección que la niña podría no llevar no su sangre.

Ghetti escribió un pequeño comunicado que publicó en sus historias de Instagram, donde aclaró la situación y pidió respeto: "Antes de conocerlo yo estaba saliendo con otro muchacho, y cuando nos enteramos que yo estaba embarazada siempre supimos que había una mínima posibilidad de que no era de él", escribió.

La cantante, relató que la pequeña fue sometida a pruebas de ADN tras su nacimiento, lo que confirmó que el integrante de CNCO no es su padre biológico: "Fue un shock para todos, pero los planes de Dios son inexplicables a veces", finalizó.