Agradece a Cynthia Klitbo

Después de haber terminado su relación con Juan Vidal, Niurka ha demostrado que no sólo puede ser la mujer escándalo, y como muy pocas veces ha dado una cara mucho más humana a los medios de comunicación que la han cuestionado sobre su estado emocional.

Hace unos días y entre lágrimas, la cubana confesó seguir enamorada de su expareja, y ahora ha sorprendido al dejar atrás la guerra de declaraciones que tenía con Cynthia Klitbo, expareja de Vidal, para agradecerle por haber tratado de prevenirla sobre quién era el actor.

"Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida", dijo en un enlace en vivo con el programa "Sale el sol".