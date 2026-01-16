Hija de Alex Fernández al hospital

Luego de celebrar recientemente su segundo cumpleaños, Nirvana, la hija menor de Alex Fernández, atravesó un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. Afortunadamente, la pequeña ya se encuentra estable y en recuperación.

El cantante dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se observa a la niña con una bata médica. En el mensaje, explicó que fue ingresada por complicaciones derivadas de salmonela y agradeció las muestras de apoyo de sus fanáticos.

En la imagen también se aprecia a la menor con un suero intravenoso, lo que indica que continúa bajo supervisión médica.