Hija de Alex Fernández al hospital

Luego de celebrar recientemente su segundo cumpleaños, Nirvana, la hija menor de Alex Fernández, atravesó un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. Afortunadamente, la pequeña ya se encuentra estable y en recuperación.
El cantante dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se observa a la niña con una bata médica. En el mensaje, explicó que fue ingresada por complicaciones derivadas de salmonela y agradeció las muestras de apoyo de sus fanáticos.
En la imagen también se aprecia a la menor con un suero intravenoso, lo que indica que continúa bajo supervisión médica.
