Hija de Ninel Conde y Ari Telch, le pidió no hablar de ella en LCDLF

Sofía, la hija de Ninel Conde y Ari Telch le hizo una petición muy especial a su madre, la cantante que se encuentra dentro de "La casa de los famosos México", reality en el que ha dividido opiniones por sus actitudes y comentarios en la segunda semana de competencia.

La llamada "Bombón Asesino" debutó como madre el 7 de mayo de 1997, el mismo día que Ari cumple años; el nacimiento de la pequeña fue por cesárea, ya que la pequeña venía sentada, pesó 2 kilos 25 gramos y nació un mes antes de lo previsto.

Sofía llegó al mundo cuatro meses después de la boda de sus padres, quienes estuvieron casados durante dos años, se casaron en 1996 y se separaron en 1998, y aunque en un inicio la pequeña pensó en formar parte de la farándula, como su mamá, con el tiempo esto cambió.

En 2002, Ninel contó a EL UNIVERSAL que le hacía muy feliz saber que su hija Sofía quería ser como ella; en esa ocasión, la también actriz habló de lo mucho que cambió su vida con la maternidad,

"Sentí emociones y sentimientos maravillosos. Cada vez que mi nena dice que quiere ser como yo es la recompensa más grande que puedo recibir y en ese instante olvido cualquier sufrimiento", compartió.

La actriz de "RBD" agregó que una de las ventajas que le permitió combinar la maternidad y su carrera es el apoyo de su propia madre, lo que le permitió trabajar con tranquilidad; deseaba que en el futuro su hija se sintiera orgullosa de lo que había logrado.

La petición de Sofía a su madre Ninel Conde

Ninel Conde ha revelado algunos detalles de su vida personal dentro de "La casa de los famosos México", contó a detalle que su hijo menor Emmanuel vive desde hace años con su padre Giovanni Medina, también detalló cómo se dio el flechazo, en un gimnasio, con su actual esposo.

Pero cuando fue cuestionada sobre su hija Sofía, Ninel fue clara en decir que le pidió que no hablara de ella; se sabe que Sofía vive desde hace años en Los Ángeles, que estudió la licenciatura de Arte en Periodismo y hace unos años públicamente anunció que lanzaría su cuenta en Instagram, sin embargo, aunque la mantiene, esta sólo tiene una fotografía.

La "Bombón Asesino" dijo que a su hija, que actualmente tiene 28 años, no le interesa figurar en el medio del espectáculo, no tiene nada que ver con ello y que le dijo que no hablara sobre ella en el reality.

"A ella no le gusta nada del medio, de hecho me dijo 'no hables de mí mamá'; es que de chiquita la funaron mucho, le dieron carrilla", dijo Ninel, quien agregó que esa decisión de su hija la respeta e incluso está mejor para ella.

"Para mí mejor, porque ser figura pública no es fácil, es muy bonito cuando tienes el reconocimiento del público, pero lo que conlleva estar expuesto no".