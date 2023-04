Así luce hoy Bailee Madison, la niña de "Una esposa de mentira"

Aunque sin dudas, "Una esposa de mentira" catapultó a Bailee Madison a la fama y desde allí siguió su carrera actoral. Participó en las series "Los hechiceros de Waverly Place", "Once Upon a Time" y "The Fosters". Y en el cine fue parte del elenco de "Watercolor Postcards", "A Cowgirl ´s Story" y "Parental Guidance".

Actualmente, Bailee Madison tiene 22 años y una gran carrera profesional sobre sus hombros pero su cambio físico es lo que más sorprende. Es una joven muy bella que es muy activa en las redes sociales donde tiene muchísimos seguidores que siguen sus proyectos. En el 2018 publicó el libro "Losing Brave" en coautoría con Stefne Miller y desarrolló su faceta de escritora además, en 2022 protagonizó "Pretty Little Liars: Original Sin" (HBO Max), interpretando a Imogen Adams.