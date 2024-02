Empleado de Peso Pluma niega haber filtrado video de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO

En días recientes ha circulado, por todas las redes sociales, una grabación en la que se puede ver al cantante de corridos tumbados paseando por un casino de Las Vegas y de la mano de una misteriosa joven, lo que despertó las versiones de que le puso el cuerno a su guapa novia.

Después de que estas imágenes recorrieran el mundo entero, Nicki escribió un comunicado donde terminaba su noviazgo con Hassan y lamentaba la manera en la que se enteró de esta traición; sin embargo, los seguidores de la pareja no se quedaron tan tranquilos y, además de atacar al músico, se dieron a la tarea de encontrar al responsable de filtrar el desliz del famoso y todo apunta a que habría sido uno de sus empleados.

Según las investigaciones de los usuarios, se trata de uno de los integrantes de su equipo de video, un individuo que se hace llamar, en las redes, @officialtrillalexfr y quien, recientemente, decidió romper el silencio ante las acusaciones.

Con un contundente mensaje en sus historias de Instagram, el hombre negó que él haya sido la persona detrás de la polémica grabación, pero que no ha salido a dar declaraciones porque la gente comenzará a atacarlo: "Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa, que yo hice esto y así no fueron las cosas", escribió.

Asimismo, mandó un mensaje a la parejita y a sus fans, a quienes pide lo dejen tranquilo: "Ellos que arreglen sus problemas y a mi déjenme en paz. Yo no tuve que ver nada en lo que ustedes hayan visto ayer. Todos cometemos errores", agregó.

A pesar de que Nicki, el empleado del cantante y hasta la mujer con la que fue captado ya se han pronunciado respecto a la presunta infidelidad de Peso Pluma, hasta el momento él ha preferido hacer caso omiso de la polémica.