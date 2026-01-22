De Godín a diva de televisión

Nicolás de Llaca brilla en el Top 10 de Netflix con "Amor de oficina", pero para llegar ahí, primero tuvo que sobrevivir al "mundo Godín" real.

"Es un proyecto ligero, necesario para relajarnos porque ahorita todo está muy tenso por todos lados", comenta el actor, quien da vida a Víctor, el diseñador que se ha robado el corazón del público.

Construir a Víctor fue un reto de identidad. "Al ser gay, no sabía si hacerlo muy afeminado o caer en el estereotipo, pero en la prueba de vestuario lo solté: es una diva, una reina que se viste cañón", confiesa.

Aunque Nico se define como introspectivo, Víctor le permitió liberarse: "Tomé referencias de amigos y de una parte de mí que estaba sepultada. Con ese vestuario me sentí empoderado".

Antes de la fama, Nicolás vivió el drama de las checadas y el café de termo. Trabajó como "community manager" y productor, pasando por experiencias de terror. "Mi primer empleo fue como una secundaria inmadura, con pleitos en Recursos Humanos", recuerda. Incluso, en otro lugar, la rivalidad con una compañera fue tal que tuvo que decir: "ella o yo", y terminó renunciando.

Pese a haber pasado por series intensas como "Narcos", Nicolás hoy abraza la comedia, aunque su "lado oscuro" sigue ahí. En sus ratos libres, es de los que se relajan viendo documentales de crímenes y persecuciones policiacas.

"Mi sueño sería hacer un loco o un asesino serial, algo que sea un reto para mostrar mi capacidad", asegura. Por ahora, pide a los fans calificar la serie con "un pulgar arriba" para asegurar una segunda temporada.