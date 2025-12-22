Nick Reiner es aislado por riesgo de suicidio

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner, acusado de asesinar a sus padres, se encuentra en régimen de aislamiento y bajo observación constante por riesgo de suicidio en el Centro Correccional de Los Ángeles.

De acuerdo con una fuente policial citada por People, Nick fue evaluado por personal de salud mental al ingresar a prisión y diagnosticado con una discapacidad mental, motivo por el cual se activaron los protocolos de prevención y es supervisado cada 15 minutos.