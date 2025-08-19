Niall Horan, ex integrante de One Direction, quien no había actuado en vivo desde hace 10 meses, regresó triunfalmente a los escenarios este fin de semana al unirse al concierto de su colega y amigo Shawn Mendes.

De acuerdo con The Sun, la última vez que el británico cantó con un público fue en el final de su gira mundial "The Show" en Bogotá, Colombia, el otoño pasado, antes de tomarse un descanso.

Desde el funeral de Payne, Niall, de 31 años, se alejó del ojo público, hasta su regreso triunfal la noche de este sábado en el escenario del O2 Arena de Londres.

Fue el invitado especial de Shawn Mendes, de 27 años, quien viajó a Inglaterra con su gira "On The Road Again". Ahí, Horan fue recibido como toda una estrella del pop, con gritos ensordecedores y la alegría a tope.

"Conocí a este tipo hace muchos años; probablemente tenía 16 o 17 años. Entré en esta industria y le tenía pánico a todo y a todos. Este hombre ha sido como un hermano mayor para mí. Lo amo con todo mi corazón. Por favor, denle la bienvenida a Niall Horan", gritó Mendes para recibir a su colega.

"Recordaré este momento por mucho tiempo. Muchas gracias, Londres", añadió Shawn en un video compartido en su Instagram, donde se ve a Horan con su inseparable guitarra.

Juntos, interpretaron el sencillo debut en solitario de Niall, "This Town", que se lanzó después de la separación de One Direction, en 2016. Esta no es la primera vez que ambos hacen un dueto, ya que, durante la última gira de Niall, Shawn hizo una aparición sorpresa para una interpretación conjunta de su éxito "Treat You Better



