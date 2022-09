Ni ´creída´, ni ´sangrona´

Patricia Manterola es una de las cantantes, actrices y presentadoras más exitosas y conocidas de nuestro país. La protagonista de "Renta congelada" y "Apuesta por un amor" incluso se ha convertido en poco tiempo en una de las mujeres más seguidas en la red social de Instagram.

La actriz y presentadora recientemente se animó a hablar y rompió el silencio tras haber recibido reiteradas críticas por parte de un excompañero de Garibaldi. La persona en cuestión es Charly, quien aseguró que Paty Manterola es "creída" y "sangrona".

Estas palabras no fueron bien recibidas por Manterola, quien aseguró: "Todas esas declaraciones salieron de un momento de emociones y Charly me pidió una disculpa. Les digo que no quiero hablar del tema porque es incrementar y alimentar algo que ya pasó, que ya está, es lo que es".

NO LE GUSTA EL CHISME

Pero Manterola continuó: "Soy cero de andar en los chismes, de que si dijo o no dijo. Yo los respeto mucho y quiero mucho a mis excompañeros de Garibaldi, así es que jamás me van a ver hablando de ellos". Paty también dijo que desea que el tema finalice aquí y que los periodistas no le sigan consultando sobre lo mismo .

"Lo único es que yo estaba puesta para hacer ´90´s Pop Tour´ junto a Garibaldi; mis compañeros decidieron otra cosa, lo cual es completamente respetable", aseguró Paty Manterola cuando le consultaron por qué no se había sumado al primer reencuentro de Garibaldi.

Incluso, Paty aseguró que espera que en otro momento se lleve a cabo otro reencuentro con sus compañeros de Garibaldi para rendirle homenaje al fallecido Xavier Ortiz, quien fuera su compañero en dicha agrupación y su esposo.