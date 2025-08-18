Guillermo del Toro sorprende con estreno limitado de Frankenstein en cines

El proyecto de Guillermo del Toro tendrá un estreno limitado en salas de cine. Netflix anunció que la nueva película de "Frankenstein" competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2025.

Originalmente, este proyecto solo se estrenaría en la plataforma de streaming; sin embargo, tras el buen recibimiento del público, se decidió llevarlo también a la gran pantalla.

Netflix, a través de redes sociales, reveló nuevos pósters de la cinta basada en la novela de Mary Shelley. En las imágenes se confirmó que la fecha de estreno en streaming será el 7 de noviembre.

Para sorpresa de los fanáticos del terror y de Guillermo del Toro, la película de "Frankenstein" llegará primero a cines el 23 de octubre. Esta nueva historia promete mostrar otro lado del "moderno Prometeo".

El tráiler estrenado el pasado 31 de mayo reveló algunos detalles sobre la historia, pero la sinopsis señala que en esta versión veremos a un "científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación".

La cinta será protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz en el reparto. Desde hace un tiempo, el cineasta buscaba adaptar este clásico a la gran pantalla.

Guillermo del Toro incluso escribió la introducción de una edición anotada de Frankenstein en 2018, donde describió que el libro de Shelley lo conmovió hasta las lágrimas al ver que "el villano de la obra era la vida".