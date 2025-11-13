Otra reina de belleza acusó a Itsaragrisil de violencia

El nombre de Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés de certámenes de belleza, se ha convertido en el centro del escándalo, una de las denuncias más sonadas fue la de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024 (evento organizado por Nawat).

Gupta se convirtió en la primera representante de la India en coronarse en el certamen; sin embargo, su reinado acabó abruptamente y en medio de la controversia.

En mayo del 2025, ocho meses después de haber ganado, la joven renunció a la corona y afirmó haber sufrido malos tratos, violencia y un ambiente laboral tóxico por parte de Itsaragrisil.

Rachel afirmó que la organización no sólo incumplió varias de sus promesas, sino que recibía comentarios despectivos sobre su cuerpo y que se le obligaba a cumplir jornadas extenuantes bajo condiciones que calificó como humillantes.

RECHAZA LAS ACUSACIONES

La respuesta de Nawat no tardó. El empresario rechazó las acusaciones y aseguró que la renuncia fue en realidad una revocación del título, argumentando “incumplimiento de funciones”. Además, usó sus redes sociales para insultar públicamente a la modelo.

El enfrentamiento entre ambos se convirtió en un escándalo mediático en Asia y puso bajo la lupa la gestión del concurso Miss Grand International, donde varios exconcursantes han señalado comportamientos similares del directivo.

Con Bosch ha sucedido algo similar. Luego de que el caso se volviera mediático, Nawat apareció llorando y pidiendo disculpas; pero más tarde, acusó a la mexicana de mentir en sus declaraciones y usar su voz para desprestigiarlo.

CONDENA AGRESIÓN A FÁTIMA

Miss Universo reacciona a agresión contra Fátima Bosch

Por su parte, Miss Universo condenó el comportamiento de Nawat y decidió tomar medidas en su contra.

Mediante un mensaje en video, Raúl Rocha, presidente de la organización reprobó todo acto que vaya en contra del respeto y la dignidad de la mujer y restringió la participación del tailandés en la final del certamen.

“Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat”, dijo.