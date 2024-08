Mariah Carey se pondrá navideña

Mariah Carey ha anunciado su gira navideña para conmemorar el 30 aniversario de su álbum "Merry Christmas" y su emblemático tema "All I Want for Christmas Is You".

"Mariah Carey´s Christmas Time" recorrerá 20 ciudades a partir de noviembre, ofreciendo a los fanáticos una celebración musical festiva, según informó Variety.

La gira comenzará el 6 de noviembre en el teatro Yaamava, de Highland, California, seguido por una actuación a gran escala en el Hollywood Bowl el 8 de noviembre.

Carey, de 55 años, continuará su recorrido con presentaciones en el Acrisure Arena, en Palm Springs el 13 de noviembre y cerrará la gira con tres conciertos en la región de Nueva York / Nueva Jersey, incluyendo el Prudential Center, en Newark, el 13 de diciembre; el UBS Arena, en Belmont Park el 15 de diciembre y el Barclays Center en Brooklyn, el 17 de diciembre.

El itinerario completo incluye paradas en Houston, Atlanta, Filadelfia, Phoenix, Nashville, Austin, Dallas, Boston y otras ciudades importantes.

Las entradas estarán disponibles a través de una preventa escalonada que comienza el 6 de agosto para clientes de Verizon, con la venta general iniciando el 9 de agosto. Los paquetes VIP están disponibles en Vipnation.com.

"Mariah Carey´s Christmas Time" sigue a la gira navideña de 2023, "Merry Christmas One and All", y promete una mezcla de temas navideños junto con los grandes éxitos de Carey.

Aunque la cantante ha celebrado su álbum navideño con residencias y giras desde 2014, su enfoque en las presentaciones navideñas ha ganado fuerza, especialmente con el ascenso continuo de "All I Want for Christmas Is You" al número uno del Billboard Hot 100 cada diciembre.