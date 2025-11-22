Alza la voz

Para la actriz Teri Hatcher, conocida por sus papeles en "Desperate Housewives" y "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", la navidad, que suele asociarse con amor, esperanza y comunidad, ha cambiado en el contexto actual de Estados Unidos.

Las recientes políticas migratorias de la administración de Donald Trump, ejecutadas a través del ICE, son una seria preocupación para la intérprete originaria de Palo Alto, California, quien este 2025 envió un mensaje a las familias afectadas por estas restricciones.

¿Cuál es la opinión de Teri Hatcher sobre la situación actual?

"Es horrible lo que está haciendo nuestro gobierno, no puedo ni imaginar por lo que están pasando algunas familias; es tan injusto e irracional, no puedo expresar con palabras lo mucho que me disgusta la situación que vivimos aquí en Estados Unidos. Dicho esto, muchos de nosotros estamos haciendo todo lo posible por apoyar a la comunidad, y espero que eso se traduzca en apoyo, consuelo y esperanza para quienes están con ella. Sin duda, me incluyo entre ellos", dice.

Teri Hatcher, quien será el rostro principal del evento Lifetime Christmas Movies, sabe del poder del cine para influir en el estado de ánimo de las personas. Por eso espera que sus dos películas de estreno en el maratón de Lifetime, "Navidad en el Chalet" y "Cómo Enamorarse en Navidad", sean un punto de luz para las familias que esperan estas fechas en la incertidumbre de saber su futuro en "el país donde los sueños se hacen realidad".

¿Qué incluye el evento Lifetime Christmas Movies?

El evento especial Lifetime Christmas Movies se podrá ver a través del canal Lifetime, que en México varía según el servicio de televisión de paga que tengas contratado. El evento empezará el 3 de diciembre hasta el 6 de enero.

En cuanto a los horarios, sus 52 películas se transmitirán de manera continua las 24 horas del día. Uno de los puntos fuertes de este 2025 es que, de estas producciones, siete de los estrenos son internacionales, incluyendo dos originales realizadas en Guadalajara.

Las dos cintas protagonizadas por Teri Hatcher, "Navidad en el Chalet" y "Cómo Enamorarse en Navidad", se podrán ver el 8 de diciembre y el 29 del mismo mes, respectivamente, a las 22:00 horas.