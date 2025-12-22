Luis Miguel se muestra más cálido y cercano con sus fans

La Navidad es una época que muchos artistas suelen compartir con su familia, amigos y seres queridos, y para el cantante Luis Miguel no ha sido la excepción este 2025.

Y es que el cantante llegó discretamente a la ciudad de Santiago de Chile el pasado sábado, pero bastaron unos minutos para que su presencia se filtrara en redes sociales, donde mostró calidez y cercanía, especialmente con sus fans más pequeños.

Quienes han estado cerca de él aseguran que se le nota tranquilo, de buen humor y mucho más relajado. La Navidad ha sido para Luis Miguel un buen pretexto para desconectarse del ruido mediático y reconectar con lo simple: buena comida, charlas largas y un entorno cómodo y sin prisas.

Eso sí, el viaje a Chile no fue solo para descansar. Conforme pasaron las horas, trascendió que su visita tenía también un lado profesional: asuntos de negocios que el cantante mantiene en el país desde hace tiempo y que suele manejar con absoluta discreción.

"Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él", comentó una reportera de espectáculos llamada Cecilia Gutiérrez, para luego agregar: "Yo les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre", indicó.

"Vino porque, además, días antes llegó un amigo médico de él también con una modelo española que se está haciendo el tratamiento de células madre acá", complementó Cecilia.

Un club de fans de "Luismi" no se hizo esperar y compartieron un breve registro en el que se aprecia al cantante en el restaurante Rubaiyat, ubicado en Vitacura, Santiago.