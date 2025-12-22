Ofrece Natanael Cano una posada millonaria

Natanael Cano volvió a demostrar que cuando se trata de consentir a los suyos, no escatima en detalles. El cantante y empresario organizó la posada navideña 2025 de CT, su empresa, en un ambiente marcado por el lujo, la música y las grandes sorpresas, ya que rifó dos autos de lujo, joyas y dinero en efectivo.

La música fue uno de los ejes principales de la posada. Entre los invitados destacaron Gabito Ballesteros, quien forma parte de CT, así como agrupaciones reconocidas dentro del regional mexicano como Banda Nashuaua y Los Plebes del Rancho.

Además, el evento reunió a diversas figuras del medio musical y digital. Entre las celebridades que asistieron estuvieron Tyan G, Beto Chi, Zabores Rob, Jorge Tapia, Tito Torbellino Jr., Jesús Low, de La Receta, y El Abelito, quien incluso compartió algunos momentos de la posada a través de su cuenta de Instagram, dejando ver la magnitud del festejo.