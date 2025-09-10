Enternece las redes

Enternece las redesNatalia Lafourcade vive uno de los momentos más importantes de su vida, el de estar embarazada
Natalia Lafourcade vive uno de los momentos más importantes de su vida, el de estar embarazada, y por primera vez su pancita de siete meses de embarazo estará en el escenario del Auditorio Nacional.
Natalia Lafourcade compartió con sus seguidores fotos que desataron los suspiros entre sus fans, pues muestra su avanzado estado de embarazo: "He llegado a los siete meses de proceso de gestación. Me siento feliz, agradecida y llena de emociones por todo lo que viene. Estaremos celebrando muy pronto con tres noches en el @auditoriomx la última parte de #cancioneratour2025 después emprendo uno de los viajes más importantes de mi vida", compartió.
