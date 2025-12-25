Debuta como mamá

La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade ha compartido, como es su costumbre, un álbum de fotografías en Instagram para anunciar que ha dado a luz a su primer hijo. Con un carrusel de 20 imágenes (las máximas que permite la red social) Lafourcade ha hecho público que tras 41,3 semanas, su "Palomita de maíz" celebrará las fiestas con ellos. "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso.

¿Cómo anunció Natalia Lafourcade el nacimiento de su hijo?

"DESEA FELICES FIESTAS A nuestros 41 años, en su semana 41,3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas". En las fotografías se observa el proceso de gestación de la artista y el entorno que la acompañó durante los poco más de nueve meses que esperó; un colibrí, la Virgen de Guadalupe, una obra de arte, flores y bosque. Entre estas aparece una instantánea con su pareja en la que su bebé "le dedica unas palabras"; "Aquí mami recién parida. Lo que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra. A mis papás les encanta tomarme fotos". Hasta el momento su publicación tiene más de 200.000 reacciones y 3.000 comentarios de fanáticos y amigos.

Detalles sobre el embarazo de Natalia Lafourcade

Lafourcade dio a luz a su primogénito en medio de su gira Cancionera Tour, que continuará en Brooklyn el 10 de abril. En ese mes la cantante también visitará North Bethesda, Atlanta, Orlando y Miami, y después, en mayo, durante el mes de las madres, se trasladará a Sudamérica para presentarse en Bogotá, Lima, Uruguay, Argentina y Ecuador. Su tour finalizará en Canadá y Estados Unidos, en sus presentaciones de junio de 2026.

Impacto del nacimiento en la gira de Natalia Lafourcade

La cantante había anunciado su embarazo de cinco meses a principios de julio, "esto sí que no lo esperaba", escribía Lafourcade, también a través de Instagram. Según el calendario de presentaciones que estaba previsto, Natalia terminaría su gira el 26 de octubre, pero era prácticamente imposible cumplir con ese plazo con un embarazo tan avanzado, "quisiera compartirles que hemos tenido que hacer una reprogramación importante de los shows de la gira, tanto del Teatro de la canción como la parte de la guitarra y voz de Cancionera", informaba Lafourcade el 23 de agosto. La veracruzana se detuvo y en noviembre, durante la celebración de los Premios Latin Grammy, se ausentó de la ceremonia que le otorgó tres gramófonos de nueve a los que estaba nominada. La intérprete agradeció a la Academia y a su equipo a través de sus redes y continuó su proceso.