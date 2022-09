Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor, exhibe agresiones que el excuñado de Peña Nieto le hizo

Desde hace meses, la también exparticipante de "La Casa de los Famosos 2" ha pedido apoyo para que encarcelen a su expareja y padre de sus hijas, Juan José Chimal Velasco, quien recientemente estuvo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, con el consentimiento de una jueza.

Como sus súplicas no han sido escuchadas, ahora dio a conocer un video sobre las agresiones que el sujeto le infligió

"Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi AGRESOR. Me rehúso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia. HOY SALTO COMO UNA LEONA A DEFENDERLAS. La @fiscaliacdmx y las autoridades NO HACEN NADA. NO QUIERO NADA DE ESTE HOMBRE, SOLO PAZ PARA PODER SACAR ADELANTE A MIS HIJAS. Temo por mi integridad. ESTE NO ES MI GRITO. ES EL GRITO DE MUCHAS MUJERES VIOLENTADAS. BASTA", escribió en su cuenta de Instagram.

En el video se ven las agresiones que sufrió, las marcas de los golpes, cómo le llamaba para decirle "puta". Cómo se burlaba de su libertad en redes sociales, y cómo violentaba a sus hijas, pues en un video se ve a una de ellas llorando cuando habla por teléfono con su papá porque le dice que no puede pagarle la escuela.

Señaló que si algo le llega a pasar a ella, a sus hijas o a su familia, culpa a su expareja y su tráfico de influencias.

"He vivido un infierno durante 5 años de violencia psicológica, física, emocional y agresión sexual. La juez Luz de García Morales Reyes infló a mi agresor, lo hizo sentir que él podía hacer cualquier cosa y aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país. Yo soy el anuncio de un feminicidio", indicó, no sin antes colocar la fotografía de Juan José Chumal Velasco, su "expareja y agresor".

En otro video, confesó que tiene mucho miedo, y que no quiere ser parte de las estadísticas

"Juro que he hecho todo perfecto. Juro que he confiado en el sistema. Juro, juro que confío en que el bien va a triunfar, pero tengo muchísimo miedo, pero ya hoy me cansé. Ya hoy estoy cansada y voy a hacer esto por mis hijas, porque quiero que dejen de vivir lo que están viviendo, que dejen de tener violencia en su vida, porque si me salí de dónde me salí fue para buscar tener paz. Si me chingo como me chingo es para que yo y mis hijas tengamos paz", señaló.

Natalia Alcocer contó que Chimal Velasco, desde que estaba casada o en pareja con él, éste la amenazó con que era inmune e intocable por ser el excuñado del expresidente Peña Nieto.

"Que a él no le iba a pasar absolutamente nada y fue parte por lo que yo soporté tanta violencia en mi vida, porque ¿cómo iba a salir de ahí? ¿Cómo iba a lograrlo? ¿Cómo me iba a enfrentar a un titán como él? Pero me atreví y el lunes pasado 12 de septiembre de 2022, en la sala 22, ante la juez Luz de García Morales Reyes volvió a suceder, me volví a sentir totalmente impotente, totalmente desprotegida de un sistema, en donde están los videos, donde el señor está imputado por violencia con medidas cautelares, donde el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor.

"Me violentó y así con pruebas de chiste que presentó para salir el puente del 15 de septiembre, un mail, boletos de avión donde no viene el nombre de la gente a la que se supone va a trabajar, donde se presenta una colonoscopia con un doctor que no tiene cédula profesional y aparte es su excuñado, el exesposo de su hermana, la juez tomó la decisión de dejarlo salir, cuando yo lo único que alegaba es cómo se podía permitir que saliera a un viaje de trabajo que parecía más de placer, mientras mis hijas seguían viviendo la violencia, violencia económica que, hasta el día de hoy, el señor ejerce contra mí y contra mis hijas", añadió.

Dijo que lo único que pide es paz, que no quiere dinero, sino que este sujeto esté en la cárcel, que deje a sus hijas tranquilas, que puedan tener una vida normal, porque ella trabaja, no le da miedo trabajar ni darles un peso a sus hijas, pero la fiscalía y el sistema que se supone las tiene que cuidar, no lo hace.

"Al parecer, tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que al señor lo metan a la cárcel, porque con 31 mil pesos al señor se le otorga el perdón y sigue en la calle", comentó.

En otro video, le pidió ayuda a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, pues necesita que se haga justicia por parte de las autoridades, de la fiscalía y de la juez Luz de García Morales Reyes.

"Este señor sigue siendo, mofándose de la justicia porque dice ser intocable porque es el excuñado de Enrique Peña Nieto. Te pido por favor que me ayudes, no quiero convertirme en una estadística", suplicó.

Estos videos surgen una semana después de que Natalia Alcocer denunciara públicamente a su expareja por violencia doméstica.