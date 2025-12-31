Crecen sus familias

La felicidad llegó a la vida de varios famosos este 2025 a través del nacimiento de un hijo, para muchos se trató del debut como padres, mientras que otros agrandaron la familia con la llegada de más bebés a sus vidas.

ANA BRENDA CONTRERAS

La actriz tuvo un 2025 lleno de felicidad, pues no sólo llegó al altar con Zacarías Melhem, empresario mexicano-estadounidense en enero, sino que recibió a su hija Aria el 13 de mayo.

XIMENA NAVARRETE

La exMiss Universo mexicana agrandó la familia junto a su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, ambos le dieron la bienvenida el 20 de mayo la a su tercer hijo llamado Santiago.

YURIDIA

La cantante Yuridia recibió el 28 de junio a su tercer hijo llamado Noah, quien llega a completar la familia junto a Phoenix Alejandro y Benicio, nacido en julio de 2023.

GUAYNAA Y LELE PONS

El cantante Guaynaa y su esposa, la influencer Lele Pons debutaron como padres el 26 de julio de 2025, la pareja compartió la noticia y las primeras imágenes de la bebé en sus redes sociales, previo a este gran momento, Lele, sobrina del cantante Chayanne, preocupó a sus seguidores tras sufrir un par de caídas en la fiesta de revelación de género.

RIHANNA

La cantante Rihanna agrandó su familia junto al rapero A$AP Rocky, con quien tiene tres hijos: RZA Athelston Mayers, nacido en mayo 2022, Riot Rose Mayers, nacido en agosto 2023 y una tercera niña, Rocki Irish Mayers, quien llegó al mundo el 13 de septiembre 2025.

NATTI NATASHA Y RAPHY PIÑA

Natti Natasha y Raphy Piña se convirtieron en papás por segunda vez en noviembre de este año con el nacimiento de su hija Dominique Isabelle, quien le hará compañía a su hermana Vida Isabelle nacida en 2021.

KRISTAL CID Y BRANDON PENICHE

Kristal Cid y su esposo, el actor Brandon Peniche recibieron a Gia, su tercera hija, ya que en 2018 nació Alessia y en 2020 Bosco. "Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris... llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día.Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo", escribió la pareja en redes.

MARTHA HIGAREDA

La actriz Martha Higareda sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada de gemelas, la protagonista de la cinta "Amarte Duele" se casó en febrero de este año con el empresario y conferenciante Lewis Howes. ambos le dieron la bienvenida a sus hijas el 18 de noviembre, y hace unos días, la mexicana detalló que está vive de milagro, pues sufrió de preeclampsia, una complicación grave del embarazo caracterizada por presión arterial alta.