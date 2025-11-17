Se confiesa

Lady Gaga confesó que no soportó la presión que representaron el rodaje de "Nace una estrella" hace siete años y el seguimiento de su carrera artística con su gira mundial Joanne.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, la intérprete recordó que el proyecto junto a Bradley Cooper la consumió al punto de sufrir un brote psicótico, lo que la obligó a recibir atención médica.

De acuerdo con MedlinePlus, los trastornos psicóticos son afecciones mentales graves que provocan ideas y percepciones anormales. Las personas que los padecen suelen perder el contacto con la realidad y presentan delirios y alucinaciones.

Un día mi hermana me dijo: ´Ya no veo a mi hermana´. Cancelé la gira. Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. -Lady Gaga, Cantante y actriz

INGRESA AL HOSPITAL

Sobre aquel impactante episodio, Gaga relató:

"Un día mi hermana me dijo: ´Ya no veo a mi hermana´. Cancelé la gira. Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador".

La recuperación tampoco fue fácil, pues en un momento creyó que no lograría salir de la situación. Hoy, sin embargo, se siente agradecida de estar viva y reconoce que el apoyo de su prometido, Michael Polansky, con quien inició su relación en 2020, fue fundamental para cuidar su salud mental.

AGITADA TRAVESÍA ARTÍSTICA

Gaga atravesó un período muy intenso en su carrera. Nace una estrella, donde interpreta a una artista pop en ascenso, se grabó en 2017. Previamente, también había participado en el show de medio tiempo del Super Bowl tras el lanzamiento de su álbum Joanne. Debido a la presión y los compromisos, terminó cancelando 10 presentaciones de su gira.

Su participación en la secuela de "Joker" también estuvo marcada por críticas y un desempeño irregular en taquilla, lo que resultó agridulce en su faceta como actriz. A pesar de esto, Gaga continúa con otros proyectos fuera de la música y próximamente la veremos en "El diablo viste a la moda 2".

El primer sencillo de su nuevo álbum, Mayhem, marcó su regreso a lo más alto del estrellato pop. El álbum está nominado a Álbum del Año en los Grammy 2026.



