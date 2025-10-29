Ya son padres

Siempre soñó con ser "papá" y Chris Evans finalmente alcanzó ese título al darle la bienvenida a su primer hijo junto a la actriz portuguesa Alba Baptista. Según TMZ, el bebé nació el sábado anterior en Massachusetts, estado natal del actor del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta la fecha, la pareja mantiene su privacidad y no ha ofrecido detalles oficiales sobre el nombre o sexo del recién nacido, aunque el portal señala que se llamaría Alma Grace.

Baptista, de 28 años, y Evans, de 44, se casaron en septiembre de 2023 en Cape Cod, Massachusetts, y luego celebraron en Portugal.