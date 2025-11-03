Ya es un ¡papacito!

El actor Chris Evans ya disfruta de la paternidad. El actor de Marvel y su pareja, Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primera hija, Alma Gracie, el pasado 25 de octubre.

Los primeros días del actor con su pequeña han sido tranquilos, y se siente muy "orgulloso de ser papá de una niña", dijo una fuente a "People" durante el fin de semana.

La bebé, según medios estadounidenses, nació en Massachusetts, donde reside la pareja y también algunos de sus familiares. "Están disfrutando de su privacidad y de estos primeros días especiales como familia con su bebé", añadió el informante.

Evans y Baptista, de 28 años, se casaron en 2023, primero en Portugal y más tarde en Massachusetts.

Su relación se hizo pública en 2022, y según una fuente cercana, llevaban más de un año juntos y todo iba en serio. "Están enamorados y Chris nunca ha sido tan feliz.

Toda su familia y amigos la adoran", comentó la fuente.

Hasta el momento, la pareja no ha compartido la noticia de su bebé en sus redes sociales.

SIEMPRE BUSCO UNA FAMILIA

En 2024, Evans expresó que quería formar una familia con la modelo: "Sí, eso espero. El título de papá es emocionante", comentó.

Ser padre siempre estuvo entre sus metas a largo plazo, y mencionó que se sentía inspirado por otros actores y artistas que valoraban la familia, las relaciones y el amor que compartían.

Aunque sigue enfocado en su carrera, también aseguró que ahora da prioridad a su vida familiar: "Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia; he tenido mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor".