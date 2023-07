¡No la pasó muy bien!

Ciudad de México

Paul Stanley se sincera, recordando algunos de los pasajes más complicados de su vida pues factores como la muerte de su padre, hasta su sueño por hacerse de un lugar dentro del mundo de la televisión, lo llevaron a sufrir ataques ansiedad y una profunda depresión, padecimientos que dice que no le desea a nadie.

El conductor tuvo que pasar todo un proceso terapéutico, ya que, cuando era adolescente, y aún no se reponía de la partida de Paco Stanley, sufrió un episodio de bulimia, como consecuencia de su anhelo por alcanzar la apariencia adecuada para ser aceptado en el medio artístico.

A pesar de que, desde que se dio a conocer en la Televisión, su apellido lo ha hecho víctima de comparaciones, la realidad es que con el paso de los años, Paul se ha hecho merecedor del amor del público, quien siente un gran cariño por él, debido a su forma carismática y auténtica de ser, a tal grado que, en la actualidad, es conductor en tres programas simultáneamente; "Hoy", "Miembros al aire" y "Cuéntamelo ya".

DIFÍCIL CAMINO

"Hablé con mi mamá y ella me explicó todo, gracias a Dios, amo a mi madre y es una guerrera por todo lo que ha pasado." Paul Stanley, Conductor y actor

Sin embargo, para alcanzar el reconocimiento de las audiencias y ganarse un lugar como uno de los conductores consentidos de Televisa, Stanley tuvo que atravesar un largo camino pues, cuando todavía era muy joven y por el recuerdo de los programas en donde veía a su padre conducir, le comentó a su madre y a su padrastro que quería incursionar en la televisión como actor y, aunque su mamá se mostró reticente, la pareja de esta hizo todo para cumplir los sueños del entonces adolescente, por lo que Paul estudió actuación en la escuela de Patricia Reyes Spíndola y, más tarde, tomó cursos en Argos.

Esta información la reveló en una entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda, a tan sólo tres días de haber abandonado "La casa de los famosos México", otro proyecto que le ha traído gran éxito, sin embargo, cuando estaba probando suerte en su incursión en la actuación, sufrió muchos rechazos.

"Yo hacía mi lucha para entrar a Televisa y Azteca, me formaba con mi fotito y toda la onda, y nunca me llamaron, yo creo que porque cambié de teléfono nunca me llamaron", bromeó.





LA APARIENCIA LE PREOCUPABA

Fue entonces que se dio cuenta de que no habría manera de incursionar en la televisión, si se trataba de llamar la atención por su apariencia, por lo que se percató que otras figuras que se destacaban en la pantalla chica eran conductores como Yordi Rosado y Adal Ramones, por lo que cayó en la cuenta que, quizá, si estudiaba comunicación, como ellos habían hecho, podría fungir un papel parecido al que ellos tenían, por lo que se inscribió en esa licenciatura, que estudió a lo largo de dos años.

Paul confió a Mara que había abandonó la carrera, después de que coincidiera con un excompañero de Argos, quien lo invitó a integrarse en una obra de teatro en la que él estaba participando y a partir de ahí, se dio cuenta que era su verdadera pasión. En esa época trabajó en diferentes puestas en escena, pero fue con "No puedo" que la prensa recibió muy bien su actuación.

"Cuando acaba la obra, se van todos conmigo a entrevistarme y, al siguiente día, los periódicos (decían): ´El hijo hereda el mismo carisma del padre´, y de ahí me llama Federico Wilkins para ser ´Central de abastos´ en Televisa y, de ahí me fui y no deje... como perro, una tras otra, me aferre mucho, me sigo aferrando", destacó.

ETAPA COMPLICADA

Sin embargo, antes de que llegaran estas oportunidades, cuando Paul tenía 20 años -hace 17 años atrás- vivió una etapa muy complicada, en la que todavía no sanaba por todos los acontecimientos que rodearon la muerte de su padre, así como sufrió un episodio de bulimia, en su deseo de adoptar una apariencia que empatara con el físico que veía en las personas que salían en la televisión de esa época y en la que vivió sus primeros ataques de ansiedad, según reveló.

"Mi primer ataque de ansiedad me dio como a los 20 años, después de la muerte de mi papá, de ir con varios psiquiatras, psicólogos, por depresión, por no entender, también por la bulimia que sufría, me pegó muy duro", señaló.

Cuando Mara le preguntó el por qué había padecido este trastorno de la alimentación, él contestó: "Siguiendo los estereotipos, yo quería entrar a la televisión, pensaba: ´Tengo que estar bien físicamente para dedicarme al medio´, por lo que por mucho tiempo pase por eso, fue difícil, a los 20 años, yo no entendía lo que estaba pasando", recordó.

Por lo que destacó el papel tan importante que su madre tuvo en esa faceta pues, así como él, ella también sufrió depresión y ansiedad por lo que le explicó cómo se desarrollaba la enfermedad, y sus efectos secundarios, y la forma en que podía controlarla, mismo motivo por el que al ver a su hijo sufriendo un ataque de ansiedad dentro de "La casa de los famosos México", inmediatamente, fue a plantarse fuera de las instalaciones donde se graba del reality a gritarle que lo amaba y estaba apoyándolo desde afuera.