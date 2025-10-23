Sigue brillando

Nuevamente, Mariah Carey dio de qué hablar en redes sociales luego de que fuera elegida como "Persona del Año" por MusiCares. Su reconocimiento se relaciona con su trayectoria artística y su compromiso con diversas causas sociales.

El homenaje se llevará a cabo el 30 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos días antes de la 68 edición de los Premios Grammy. Este galardón se suma a la extensa lista de premios que la cantante ha recibido a lo largo de su carrera.

A lo largo de más de tres décadas en la industria musical, Carey ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado cinco premios Grammy. Además de su éxito en la música, ha sido reconocida por su labor filantrópica en diversas organizaciones:

Fundación YUM! – World Hunger Relief: Recauda dinero para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, contribuyendo a combatir la desnutrición global.

GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation): Promueve la representación respetuosa y precisa de la comunidad LGBTQ+ en los medios y la cultura. Carey recibió el premio Ally en los GLAAD Media Awards de 2016 por apoyar la igualdad y aceptación.

iHeart Living Room Concert for America: Durante la pandemia de Covid-19, Carey participó en un concierto virtual junto a Elton John, Billie Eilish, Alicia Keys y Backstreet Boys, recaudando fondos para organizaciones como Feeding America y First Responders.

Con este reconocimiento, Mariah Carey se une a una lista de artistas destacados homenajeados por MusiCares, como Joni Mitchell, Jon Bon Jovi y Grateful Dead, que obtuvo el premio a "Persona del Año 2025".

Este galardón no solo celebra su excelencia artística, sino también su compromiso social, reafirmando a Carey como una figura que combina talento, influencia y responsabilidad social.