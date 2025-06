Fey, Ana Bárbara y Marta Sánchez coronadas en Dancing Queen

Tercia de reinas, Fey, Ana Bárbara y Marta Sánchez fueron coronadas por su público en la segunda edición de Dancing Queen.

Con un show muy similar al que presentaron el año pasado en la Arena Ciudad de México, pero esta noche en el Auditorio Nacional y ya sin Gloria Gaynor como estelar, las cantantes complacieron a su audiencia.

Las dos mexicanas y la española salieron a dar una introducción con la canción "Dancing Queen", en vivo, y al continuar con Marta Sánchez, el audio de la pista le falló y aunque se notó incómoda, salió adelante en el primer medley que interpretó que incluyó "Soy Yo", "Voy a Mil" y "La que Nunca Se Rinde".

"Este año cumplo 40 años de carrera y para noviembre tendré un disco en la calle, espero os guste, y solo agradeceros que llevo más de 30 años viniendo a este hermoso país", expresó Marta.

Ya luego de veinte minutos de iniciado el concierto, el Coloso de Reforma mostró que no estaba lleno en su totalidad, pero a las cantantes no les importó porque se concentraron en quienes llegaron, que le dieron un acceso de un 75 por ciento aproximadamente del cupo de total.

"La Sánchez" continuó con "Colgado en Tus Manos" y "Soy Yo" y dio paso a Ana Bárbara con "La Trampa", "Me Asusta, Pero Me Gusta" y "Como Me Haces Falta", además de que convidó a la ex vocalista de Olé Olé para que cantaran "No Es Brujería".

"A todos, muchas gracias, en este mes del orgullo, del arcoíris, gracias, los amo", apuntó Ana Bárbara.

Entre los invitados estuvieron Luz Elena González, Emiliano, el hijo de Ana Bárbara y Mariana Seonae, además de Sergio Gabriel, quien junto con sus amigos disfrutó en primera fila del show que produjo.

Las estrellas compartieron escenario durante tres horas, cada una con sus bailarines; al inicio del show la abridora fue Vivian Baeza, quien se quedó a ver el show completo.

"Claro, qué bonitos recuerdos, estar juntos, ustedes eran unos niños, niños, y yo era más grande. Yo tenía 17 y la única que sigue teniendo 17 soy yo. Muchas gracias a todos, a mi madre, a mi gente y gracias por ver al ser más importante de mi vida, Isabella, mi hija. Gracias por amarme, espero sientas lo mismo que yo cuando hablaba de mi madre. Soy muy feliz de ver a gente conocida, de estar con esta gente tan hermosa, con mujeres tan talentosas, gracias a todos por todo y como siempre, siendo felices por ver a nuestra familia feliz y que la familia siempre nos de felicidad", dijo Fey a medio show.

A Fey se le ocurrió hacer una mezcla de éxitos dance de su carrera como "Él", "Bajo el Arcoíris", "La Noche Se Mueve" y "Media Naranja", y tal como el año pasado, usó música grabada con secuencias, pero sí cantó en vivo. Los músicos fueron de simulación.

Y así continuaron el programa de 20 minutos, divididos en dos bloques para cada una, en el que Marta interpretó "Vivo Por Ella", "Desesperada" y "Arena y Sol", entre otras, mientras que la ex de "El Pirru" hizo lo propio con "Lo Busqué", "Besos Robados" y "Bandido". Ambas se unieron para "De Mujer a Mujer" y luego Fey y Ana Bárbara cantaron "Me Enamoro de Ti".

Así fue la dinámica entre las damas de la noche que cada una siguió con sus éxitos, como la potosina que cantó "Besos Robados" y "Bandido" y la hija de Josefina Gil, que siguió con "Te Pertenezco", "Gatos en el Balcón" y "Azúcar Amargo", con la madrileña.

Para la parte final dejaron una intervención con mariachi, en al que Fey cantó "Caray"; Marta hizo lo suyo con "Volver, Volver" y Ana Bárbara con "Así Fue".

Para el cierre de la velada, la tercia interpretó la esperada "Dancing Queen", mientras el público las acompañaba en el canto y baile.