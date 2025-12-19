Quiere Potrillo museo temático de su papá

Pasado el cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, su hijo Alejandro dio a conocer los planes que la familia tiene para mantener vivo el legado de "El Charro de Huentitán", Jalisco.

En su encuentro con medios de comunicación, "El Potrillo" reveló: "Queremos hacer un museo de mi papá, pero no voy a sacar a mi mamá de su casa para hacer el museo, no sé si hacerlo", mencionó el cantante sobre la posibilidad de llevar a cabo el objetivo en el Rancho "Los Tres Potrillos".

El intérprete adelantó que la intención de la familia Fernández es lograr que el público tenga una nueva visión sobre la persona que fue Vicente en vida, no solo sobre el escenario.

Aunque también habría una segunda opción para levantar la exposición: "La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre (...) Hacer como algo chingón o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta", externó.