Paul Cattermole, estrella de S Club 7 murió a los 46 años

CIUDAD DE MÉXICO

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento inesperado de nuestro querido hijo y hermano Paul Cattermole. Paul fue encontrado ayer, 6 de abril de 2023, en su casa en Dorset y declarado muerto por la tarde", indica la nota que dio a conocer El País.

La estrella esperaba unirse a sus ex compañeros de banda para una gira de reunión programada para finales de este año.

"Paul fue encontrado ayer, 6 de abril de 2023 en su casa en Dorset y fue declarado muerto más tarde esa tarde. Si bien actualmente se desconoce la causa de la muerte, la policía de Dorset ha confirmado que no hubo circunstancias sospechosas", dieron a conocer sus familiares.

Paul fue uno de los miembros originales de S Club 7 cuando se formó en 1998. Fue un talento descubierto por los productores de 19 Management e invitado a una audición.

En 2014, S Club 7 actuaron juntos en Children in Need y al año siguiente se reunieron para la gira Bring It All Back.

Las nuevas fechas para el grupo, conocido por los éxitos 'S Club Party', 'Never Had a Dream Come True' y 'Reach', marcarían los 25 años desde que se formó la banda.

Durante los cinco años que estuvieron juntos, S Club 7 tuvo cuatro sencillos No.1 en el Reino Unido. Grabaron cuatro álbumes de estudio, lanzaron once sencillos y vendieron más de 14 millones de álbumes en todo el mundo.