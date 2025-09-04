Inmortalizada en mural

Entre lágrimas y visiblemente emocionada, Natalia Jiménez fue nombrada Embajadora Oficial del Centenario del Salón Tenampa en Garibaldi, donde se develó un mural en su honor que celebra su trayectoria artística y su estrecho vínculo con México.

Aunque no nació en el país, la cantante lleva más de 20 años interpretando música mexicana con tal pasión que el público la abraza como a una hija pródiga.

AGRADECIDA

Vestida monocromáticamente de rosa, Jiménez, de 43 años, agradeció el reconocimiento y pidió leer su discurso desde el celular debido a su trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

"Recibir este homenaje, ver mi rostro al lado de las más grandes leyendas de la música regional mexicana en el Tenampa es un honor que nunca imaginé", leyó entre lágrimas antes de descubrir el mural.

La obra, pintada por Fredy Samuel, la muestra frente a un campo de alcatraces, con el cabello recogido y portando un traje de mariachi rojo de Benito Santos con detalles dorados que combinan con sus aretes.

ENTRE LOS GRANDES

El retrato compartirá pared con los de Aída Cuevas, Pedro Infante y Jorge Negrete, sobre azulejos y un techo decorado con papel picado de colores.

"Como dijo Chavela Vargas: ´los mexicanos nacen donde quieren´. Definitivamente Natalia Jiménez tiene una gran trayectoria e historia", comentó María Fernanda Aguilera, hija de la dueña del lugar, Adriana Díaz.

Durante la develación, Jiménez subió al escenario acompañada del muralista. Al retirar las cortinas negras, se lanzaron papeles metálicos para revelar la obra.

Posteriormente, Fredy Samuel le entregó una pieza artesanal de Oaxaca y unos aretes de huarache, mientras que el Tenampa le regaló una caja con tequila.

LOS DETALLES

"Es obra en acrílico, de gran formato. Le pusimos mucho empeño, y es de las que más me gusta porque conecta con el amor a la cultura de México", comentó el muralista, quien tardó aproximadamente mes y medio en completarla.

La cantante aseguró que, aunque hay tendencias, prefiere mantener vivas las tradiciones como la música regional mexicana, y confía en que dentro de 100 años aún se escuche en el Salón Tenampa.

Tras conocer su mural, Jiménez interpretó varios temas acompañada de dos músicos, incluyendo "Un Mundo Raro", "Cien Años", "Si Nos Dejan" y "En El Último Trago", canción que también cantó en su debut como actriz interpretando a Cordelia Vélez en la bioserie El Rey.

BIEN ACOMPAÑADA

María Fernanda Aguilera, hija de la dueña del lugar, Adriana Díaz y el pintor Fredy Samuel la acompañaron en el escenario.