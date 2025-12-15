El 2025 pasará a la historia como un año de crudas despedidas, debido a la muerte de grandes figuras del cine la música y la televisión.

Algunos fallecimientos estuvieron ligados a largas batallas de salud; otros ocurrieron de manera repentina conmocionando a la industria. Este es un recuento para recordarlos con cariño y hacer un homenaje a su memoria y legado.

- Leo Dan. El cantautor argentino murió el 1 de enero de 2025, a los 82 años, por causas naturales. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, mediante un mensaje escrito por la familia: "Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito

Su fallecimiento cerró una de las trayectorias más prolíficas de la balada romántica en español, con canciones que marcaron a varias generaciones en América Latina.

- Paquita la del Barrio. El 17 de febrero, una de las voces más reconocidas dentro de la música popular mexicana se apagó. Francisca Viveros Barradas (nombre real de la cantante) murió a causa de un infarto a los 77 años.

Paquita convirtió el despecho y desamor en el eje principal de su trayectoria. Canciones como "Rata de dos patas" o "Tres veces te engañé" se convirtieron en himnos para sus fans y el soundtrack de grandes decepciones. Su figura trascendió lo musical para convertirse en un símbolo cultural ampliamente reconocido.

- Ozzy Osbourne. El llamado "Príncipe de las tinieblas" murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas del Parkinson y problemas cardiovasculares.

Como líder de Black Sabbath y posteriormente como solista, Osbourne fue una pieza clave en la consolidación del heavy metal, un género que redefinió la música rock a nivel global.

- Xava Drago. El cantante mexicano murió en agosto pasado, a los 56 años, luego de una larga una batalla contra el cáncer de estómago.

Como vocalista de Coda, Drago se convirtió en una de las voces más importantes del rock de los noventa, especialmente por el tema "Aún", uno de sus más grandes éxitos.

- Ace Frehley. Ace Frehley falleció el 16 de octubre de 2025, a los 74 años, tras sufrir complicaciones luego de una caída.

- Ernesto Barajas. El 2025 también estuvo marcado por muertes violentas. Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en abril durante un ataque armado en Jalisco.

Su muerte generó conmoción dentro del regional mexicano y reavivó la discusión sobre los riesgos que enfrentan los artistas en determinadas regiones del país.

- David Lynch. El cineasta murió el 15 de enero de 2025 a los 78 años, tras varios años luchando contra el enfisema pulmonar.

Con títulos como "Twin Peaks" o "El hombre elefante" entre su trayectoria, Lynch dejó una huella profunda tanto en el cine como en la televisión.

- Michelle Trachtenberg. Con tan solo 39 años, la actriz perdió la vida de manera sorpresiva el pasado 26 de febrero.

Aunque al principio no se revelaron detalles sobre las causas de la muerte, los exámenes forenses confirmaron que fue la diabetes mellitus que padecía lo que terminó por arrebatarle la vida. Trachtenberg protagonizó diferentes cintas como "Sueños sobre hielo", "17 otra vez" y "Euroviaje"; además formó parte de la serie "Gossip Girl".

- Emilio Echeverría. El actor mexicano murió el 4 de enero de 2025 a los 80 años. Su trayectoria abarcó cine, teatro y televisión, y fue particularmente reconocido por su papel como "El Chivo" en la cinta "Amores perros".

- Alicia Bonet. La protagonista de la cinta "Hasta el viento tiene miedo" falleció el 26 de octubre, a los 78 años.

Bonet fue uno de los rostros más importantes del cine y la televisión mexicana donde formó parte de telenovelas como "Rubí", "Viviana", "A flor de piel", "El amor no es como lo pintan" y "Se busca un hombre", uno de sus últimos proyectos.

- Diane Keaton. El pasado 11 de octubre, Hollywood perdió a una de sus estrellas más brillantes. Keaton, de 79 años, perdió la vida a causa de complicaciones por neumonía.

Su legado está conformado una amplia filmografía que incluye títulos como "El padre de la novia", "Sueños de un seductor" y "El padrino".

- Robert Redford. Actor, director y productor, murió en noviembre pasado a los 89 años de edad.

- Daniel Bisogno. El conductor mexicano murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años, tras fuertes complicaciones de salud por un mal hepático.

Su fallecimiento provocó una fuerte reacción en el medio del espectáculo; y es que, no solo fue uno de los conductores más irreverentes de la televisión mexicana; también una de las figuras más polémicas, mismas que continuaron tras su partida.

- Memo del Bosque. El productor de televisión murió en abril de 2025 luego de una larga lucha contra el cáncer.

Su muerte marcó el cierre de una etapa importante en la televisión mexicana, ya que estuvo detrás de programas que definieron contenidos y formatos durante varios años y que influyeron en una generación de productores y conductores.

- Eduardo Manzano. Reconocido por sus personajes como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y Wash and Wear, el comediante mexicano murió el pasado 5 de diciembre a los 87 años.

El llamado "Polivoz" dejó un importante legado en la televisión y se mantuvo vigente hasta sus últimos días gracias al programa "Una familia de diez" donde interpretaba al padre de Jorge Ortiz de Pinedo.