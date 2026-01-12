Pierde la vida en accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió tras sufrir un accidente aéreo, viajaba en una avioneta que se accidentó la tarde de este 10 de enero tras despegar en la localidad de Paipa.

RTVC presentó imágenes del siniestro; el músico tenía planeado ofrecer un concierto esta noche en en Marinilla, Colombia; soñó que su partida sería en un accidente aéreo y lo narró con detalle en una entrevista.

Tuvo varios sueños relacionados en los que sufría accidentes aéreos, lo cual le ocasionó depresión y ansiedad.

Su andar artístico comenzó cuando era un niño, a los 7 años, tras participar en el festival de la canción infantil, que se realiza en Manzanares (Caldas), el cual reúne los mejores exponentes infantiles y juveniles de la música.

En 2021 fue integrante del jurado en el programa musical "Yo Me Llamo" en su octava temporada del canal Caracol Televisión.