El vínculo que une a Demi con Rob Reiner

Demi Moore fue una de las primeras personalidades en pronunciarse, ante la trágica muerte de Rob y Michele Reiner pues, la actriz no sólo trabajó con el cineasta en la película "A few good men", sino que creó un vínculo personal con toda la familia del cineasta, incluidos sus hijos, Jake, Nick y Romy.

Rob y Michele Reiner, juntos desde 1989, fallecieron el pasado domingo y aunque las autoridades aún no esclarecen quién fue el responsable de sus muertes, todo indica que fue Nick, uno de los tres hijos del matrimonio.

Esta situación ha causado consternación generalizada y un dolor profundo en las personas más allegadas a los Reiner, una de ellas es Demi Moore, que trabajó con el director de cine en 1992, en la cinta donde comparte créditos con Tom Cruise, Jack Nicholson y Kevin Bacon; "A few good men".

Tras la pérdida de los Reiner, Moore se pronunció a través de su cuenta de Instagram, relatando las buenas épocas que vivió junto al matrimonio, pues la relación con Rob no se limitó al set, sino el hecho de que sus hijas Rumer (37), Scout LaRue (34) y Tallulah (31) nacieran casi en los mismos años en que Rob y Michele dieron la bienvenida a Jack (34), Nick (32) y Romy (28), hizo que las familias se unieran especialmente.

En esa época, Demi seguía casada con Bruce Willis.

"No hay palabras para expresar realmente la insondable devastación de perder a Rob y Michelle Reiner, nuestros hijos crecieron juntos, trabajamos juntos, y a medida que nuestras vidas se entrelazaron personal y profesionalmente siempre apreciaré los momentos y recuerdos de lo que compartimos", escribió la actriz junto a dos fotografías de la época en que trabajó con el cineasta.

La publicación tiene el "like" de sus tres hijas que, a diferencia de Demi, se limitaron a hacer cualquier tipo de comentario público.

La actriz remató su mensaje enviando condolencias a los afectados por la pérdida de la familia Reiner.