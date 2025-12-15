Rob Reiner y su esposa son encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

LOS ÁNGELES — Dos personas encontradas sin vida el domingo en una residencia propiedad del actor y director Rob Reiner fueron identificadas como el propio Reiner y su esposa Michele, según un policía al tanto de la investigación.

El agente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir públicamente detalles de la investigación.

Los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca y un miembro de la familia está siendo interrogado por los investigadores, dijo el funcionario.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió la noche del domingo a un llamado de solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde y encontró sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años. Reiner cumplió 78 años en marzo.

¿Qué ocurrió en la residencia de Rob Reiner?

Detectives de la División de Robos y Homicidios estaban investigando un "aparente homicidio" en la casa de Reiner, dijo el capitán Mike Bland de la Policía de Los Ángeles.

Las autoridades de Los Ángeles no han confirmado las identidades de las personas encontradas sin vida en la casa de Reiner, ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluye algunas de las películas más memorables de las décadas de 1980 y 1990, como "This is Spinal Tap", "A Few Good Men", "When Harry Met Sally" y "The Princess Bride".

Su papel como Meathead en el clásico de televisión de la década de 1970 "All in the Family" junto a Archie Bunker de Carol O'Connor lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Sus representantes no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios el domingo por la noche.

Detalles confirmados sobre la investigación del homicidio

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la muerte de Reiner como una pérdida devastadora para la ciudad.

"Las contribuciones de Rob Reiner influyen en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica", dijo Bass en un comunicado. "Un aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre usó sus dones al servicio de los demás".

Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Los dos se conocieron mientras él dirigía "When Harry Met Sally" y tienen tres hijos juntos.

Reiner estuvo previamente casado con la actriz y directora Penny Marshall de 1971 a 1981. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner murió en 2020 a los 98 años y Marshall murió en 2018.

Los asesinatos son raros en el vecindario de Brentwood. La escena está a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) de la casa donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.