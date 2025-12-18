Influencer Maria Katiane cae de edificio y muere

La muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, influencer brasileña conocida por su actividad en redes sociales, ha conmocionado a Brasil y generado una amplia reacción pública.

El pasado 15 de diciembre, la joven fue encontrada sin vida en el piso de un estacionamiento de un complejo habitacional ubicado en Vila Andrade, en la zona sur de São Paulo. Desde las primeras horas, el caso despertó dudas entre las autoridades, que hoy lo investigan como un presunto feminicidio.

De acuerdo con la policía de san Pablo, fue el propio esposo quien realizó la llamada a los servicios de emergencia, asegurando que su pareja había saltado voluntariamente desde el décimo piso del edificio.

Sin embargo, el análisis del material captado por las cámaras de seguridad del complejo modificó por completo el rumbo de la investigación, que ahora se sigue bajo el protocolo de presunto feminicidio.

Maria Katiane Gomes da Silva era una influencer brasileña de 25 años, conocida por compartir contenido relacionado con estilo de vida, maternidad y rutinas personales en redes sociales. A través de sus plataformas digitales, mantenía contacto constante con sus seguidores, quienes la identificaban por mostrar aspectos cotidianos de su vida y su faceta como madre. Su presencia digital le permitió construir una comunidad que hoy lamenta su fallecimiento y exige justicia.

La joven residía en un complejo habitacional ubicado en Vila Andrade, al sur de São Paulo, junto a su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, un hombre mayor que ella. La relación, que en apariencia se mostraba estable en redes, ahora se encuentra bajo investigación judicial tras la difusión de imágenes que evidencian un contexto de violencia previo a su muerte.

Las grabaciones muestran la llegada de la pareja al estacionamiento del conjunto habitacional tras asistir a una fiesta. Maria Katiane desciende del vehículo antes que su esposo y corre de inmediato para esconderse detrás de unas columnas, en lo que las autoridades interpretan como un intento por evitarlo. Poco después, se observa a Alex caminando entre los automóviles, aparentemente buscándola.