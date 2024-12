Imputado por muerte de Liam Payne dice haber consumido cocaína con él

Por: El Universal

Diciembre 15, 2024 - 02:29 p.m.

Uno de los tres imputados por la muerte de Liam Payne, identificado como Braian Paiz, volvió a hablar sobre los últimos días de vida del cantante, quien falleció tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo en Argentina el 16 de octubre.

Paiz, un camarero señalado por presuntamente haber suministrado las drogas al exmiembro de One Direction, está vinculado a la autopsia realizada a Payne, que reveló la presencia de varios estupefacientes en su sistema.

En una nueva entrevista, Braian admitió haber consumido cocaína con Liam, droga que él mismo llevó, pero insistió en que no recibió dinero por ello y rechazó ser un traficante.

En un documental de "TMZ", Paiz relató cómo se encontró con Liam en la habitación del hotel: "Lo conocí en mi restaurante", explicó.

Paiz detalló que, desde su primer encuentro, comenzaron a consumir drogas juntos y repitieron la experiencia en una segunda ocasión, dos días antes de la fatal caída de Liam. En esa noche también bebieron whisky.

El camarero mencionó que, al entrar en la habitación de Liam, notó una caja de jabón Dove, visible en las fotos tomadas en el hotel CasaSur Palermo, además de aluminio y estupefacientes en otras áreas del lugar.

"No acepté dinero. Él me quiso dar su reloj Rolex, pero no lo acepté. No acepté nada", insistió Paiz.

De acuerdo con su versión, el único regalo al que no se negó fue un dibujo que Payne hizo de sus ojos y nariz, un pasatiempo que ambos compartían.

Además de Paiz, otros cuatro hombres están siendo investigados por las autoridades argentinas en relación con la muerte de Liam, incluyendo a Roger Nores, supuesto amigo del cantante, quien está siendo señalado por abandono y por presuntamente haber facilitado drogas.

En una de sus primeras entrevistas con el medio argentino Telefé Noticias, Braian aseguró que, cuando Liam llegó al local donde él trabajaba, ya se encontraba bajo los efectos de las drogas.

"Se me acercó, me pidió mi contacto. Yo le pasé mi Instagram y luego me envió mensajes porque quería drogarse. Él ya estaba drogado, creo que se iba a un concierto, no sé, algo así", comentó, recordando que esto ocurrió el 12 de octubre.

Encuentro íntimo con Liam Payne

En los días posteriores a la fatal caída del intérprete de "One Thing", Braian Paiz relató que, en su segundo encuentro con Liam, la noche del 14 de octubre, ambos consumieron drogas: él marihuana, y Liam, cocaína. Pasaron la noche juntos, durante la cual también tuvieron un encuentro íntimo.

"Nos drogamos, pasó algo íntimo", confesó, y agregó que no notó ninguna actitud extraña ni agresiva en Liam, quien incluso mostró ternura hacia él.

"No lo vi mal, lo vi normal, bien, en ningún momento fue agresivo. Me trató bien, fue re dulce, me preguntó si yo estaba bien", dijo Paiz.

Braian Nahuel no cree que Liam se haya arrojado, y considera que la caída fue consecuencia de haberlo dejado solo. Además, recordó que Liam se mostró temeroso antes de que él se fuera del hotel. También mencionó que Liam le ofreció ropa como forma de pago.