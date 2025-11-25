Vadhir Derbez condena lo insensible de gente ante duelo de Aislinn

Vadhir Derbez externó su amor, cariño y apoyo para su hermana Aislinn, quien está de luto por la muerte de su mamá Gabriela Michel, fallecimiento que se dio a conocer el día de ayer. La actriz tenía 65 años y sufrió un infarto.

Vadhir, el tercer hijo del actor Eugenio Derbez, lamentó cómo reacciona la gente en redes en este tipo de casos, pues recibió varios mensajes en los que lo tacharon de insensible por las historias que compartió previo a la muerte de Gabriela Michel. Vadhir acompañó físicamente a su hermana aunque dijo, no lo publicó.

"Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar. Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)".

A Vadhir le parece una tontería que muchos le den tanta importancia a una foto en momentos de duelo, y precisó que si él lo hacía era para las personas más que un mensaje para Aislinn, quien sabe perfectamente que tiene su apoyo incondicional.

"Lo que si es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estás 'apoyando'. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería. Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional".

Vadhir hizo un llamado a ser más sensibles como sociedad en momentos de duelo, pues cada persona vive ese momento de diferente manera y como puede, y precisó que está bien que muchas cosas que se viven a puerta cerrada no se publiquen.

"Y como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y está bien".

Finalmente, el actor y cantante agradeció el apoyo y amor que ha recibido su familia.