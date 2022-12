Muere mientras dormía

Brad William Henke, querido actor de la serie "Orange Is the New Black" y "Lost" falleció a los 56 años, de acuerdo con información publicada por su agente y su representante.

"Brad Henke era un hombre increíblemente amable y de energía alegre. Un actor con mucho talento, le encantaba formar parte de esta comunidad y nosotros le devolvíamos el cariño", publicó su representante, Matt DelPiano, en un comunicado oficial, en el que además aprovechó para extender sus condolencias a la familia: "Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia", agregó.

SIN DETALLES

Hasta ahora, ni la familia ni DelPiano han revelado las causas de la muerte; sin embargo, en un comunicado para CNN, el representante de Henke reveló que "murió pacíficamente mientras dormía".

Brad perdió la vida el pasado 29 de noviembre, pero a petición de la familia, la noticia se dio a conocer hace apenas unos días.

El actor apareció en más de 40 películas como "Space Jam", "Bright, Fury", "Me and You and Everyone We Know" y "Choke", esta última ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance de 2008.