Muere Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse

"No conozco una forma de decir esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció", comentaron.

"Me gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento. Estas vendrán más tarde, y de muchas personas. Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Por encima de todo, Jeremías se trataba de amor. Te amamos", agregaron.

La madre de Jeremiah Green comentó hace unos días que el baterista tenía cáncer en etapa 4, por lo que pedía los mejores deseos para su pronta recuperación.