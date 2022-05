Muere Fred Ward

Fred Ward, un actor veterano que aportó ternura a personajes rudos en películas como "The Right Stuff" ("Los elegidos"), "The Player" ("Las reglas del juego") y "Tremors" ("Terror bajo la tierra"), falleció. Tenía 79 años.

Ward murió el domingo, informó el viernes su publicista, Ron Hofmann. No se reveló la causa o el lugar del deceso a solicitud de la familia.

Ward recibió un Globo de Oro y compartió el premio al mejor elenco en el Festival de Cine de Venecia por su trabajo en "Short Cuts" ("Vidas cruzadas") de Robert Altman, e interpretó al personaje principal en "Remo Williams: The Adventure Begins" ("Remo Williams, sin armas pero mortífero"). También alcanzó nuevas alturas interpretando al astronauta del Mercury 7, Virgil "Gus" Grissom, en la película de 1983 nominada al Premio de la Academia "The Right Stuff".

"Devastado por enterarme del fallecimiento de mi amigo, Fred Ward", tuiteó el actor Matthew Modine, quien trabajó con Ward en "Short Cuts" y "Equinox" de Alan Rudolph. "Una fachada dura que cubre emociones tan profundas como el Océano Pacífico. Buena suerte amigo".

Ward, un exboxeador y leñador en Alaska y cocinero de comida rápida que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era un nativo de San Diego que era en parte Cherokee. Uno de sus primeros papeles importantes fue junto a Clint Eastwood en "Escape From Alcatraz" ("Fuga de Alcatraz") de 1979.

"Lamento la pérdida de Fred Ward, quien fue tan amable conmigo cuando trabajamos juntos en ´Remo Williams´", tuiteó la actriz Kate Mulgrew. "Decente, modesto y absolutamente profesional, desarmaba con una sonrisa que era a la vez cálida y traviesa".