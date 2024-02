Muere Aston Barrett, bajista de la banda de Bob Marley

CIUDAD DE MÉXICO.-El reconocido bajista profesional Aston Barrett, recordado por formar parte vital de la banda de reggae Bob Marley and the Wailers, murió a los 77 años, tras una larga batalla médica, según informaron sus familiares.

Sin dar más detalles sobre su estado de salud previo a su fallecimiento, la familia del músico aseguró que Barrett, quien nació en 1946 en Kingston, Jamaica, era un verdadero "hombre de familia".

Aston es recordado por los fans del reggae como un pilar del género, pues además de participar en la mayoría de discos de The Wailers junto a Bob Marley, también tocó con Burning Spear y Peter Tosh, entre otros.

"Con el mayor pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aston 'Familyman' Barrett después de una larga batalla médica", señaló el hijo de Barrett, Aston Jr., en redes sociales.

Aston se unió al grupo de reggae de Bob Marley en 1974, iniciando así una larga carrera de colaboración con la banda en rolas ahora clásicas como "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry" y "Could You Be Love".

"El tambor es el latido del corazón y el bajo es la columna vertebral", dijo una vez Barrett, de acuerdo con la revista People. "Si el bajo no es correcto, la música tendrá problemas de fondo, por lo que quedará parada".

En 2013, el músico aseguró a la cadena de televisión BBC que tenía 41 hijos (23 mujeres y 18 hombres), por lo que le sobrevive una familia numerosa.