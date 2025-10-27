Fallece actriz mexicana

Fallece actriz mexicanaMuere Alicia Bonet protagonista de “Hasta el viento tiene miedo”
El cine mexicano acaba de perder una de sus figuras más importantes. Alicia Bonet, actriz que destacó durante los años 60 y 70, murió a los 78 años.
La noticia fue dada a conocer esta tarde por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) con un breve mensaje que publicó en redes sociales:
“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento; sin embargo, sí destacaron su carrera de más de más de cinco décadas en la televisión y el cine.
Famosos como Maribel Guardia, Gerardo Murguia y Ana Patricia Rojo, se unieron a los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia de Bonet, lamentando su partida.