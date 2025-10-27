Fallece actriz mexicana

El cine mexicano acaba de perder una de sus figuras más importantes. Alicia Bonet, actriz que destacó durante los años 60 y 70, murió a los 78 años.

La noticia fue dada a conocer esta tarde por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) con un breve mensaje que publicó en redes sociales:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento; sin embargo, sí destacaron su carrera de más de más de cinco décadas en la televisión y el cine.

Famosos como Maribel Guardia, Gerardo Murguia y Ana Patricia Rojo, se unieron a los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia de Bonet, lamentando su partida.



