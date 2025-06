Muere David Hekili Kenui, actor de "Lilo & Stitch"

El actor David Hekili Kenui, conocido por su papel como el "Shave Ice Man" (el hombre del raspado de hielo) en la adaptación live-action de "Lilo & Stitch" (2025), falleció a los 46 años, y su hermana reportó la muerte del actor el pasado 12 de junio.

Su personaje se hizo memorable por dejar caer su postre al ver un portal alienígena; su hermana, Jalene Kanani Bell, compartió la noticia en su cuenta de Facebook el domingo 15 de junio, aunque no dio mayores detalles de la causa del deceso.

"Con gran pesar les comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo hermanito David H. K. Bell pasará el día de hoy en compañía de nuestro Padre Celestial".

La hermana del actor compartió que para ella él fue como un padre, un sentimiento que asegura, comparten amigos que conocieron bien a David.

"Conocí a mi hermano pequeño a los 18 años, el día de mi graduación de la preparatoria. Fue la sorpresa más increíble que había estado esperando durante años, que nuestra madre nos había dado, y ese regalo ha perdurado toda la vida", continuó. "Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podría pedir y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él".

De acuerdo a "People", se están llevando a cabo las averiguaciones pertinentes, aunque no se considera que haya algún delito ocasionado con su muerte.

¿Quién era David Hekili Kenui?

David Hekili Kenui sentía un gran orgullo por su familia y por representar a la comunidad hawaiana en el cine internacional, aseguran que reservó los mejores asientos para su familia en el estreno de "Lilo & Stitch", además de aparecer en esta película que está siendo un éxito en taquilla, apareció en dos episodios de "Magnum P.I." como Manu Saluni y en un episodio de "Hawaii Five-0" como Isaac.

Trabajó como supervisor de operaciones y asistente del superintendente del aeropuerto Ellison Onizuka Kona International Airport en Keahole, Hawái, de hecho, su voz se escuchaba en el sistema de anuncios públicos del aeropuerto de Kona, donde daba la bienvenida a los viajeros.

Era miembro orgulloso de la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA); lo describieron como una persona apasionada por el arte, era generoso, divertido y brillante.

"Cómo entrenar a tu dragón" ('How to train your dragon') dejó en un segundo lugar, y bastante distanciado, a "Lilo & Stitch", que se mantuvo en primera posición durante tres semanas, aunque esta última apenas llegó a recaudar 15,5 millones de dólares, según la web especializada "Box Office Mojo".

Sin embargo, la producción de Disney ostenta cifras exitosas, con los 366 millones de dólares que lleva sumados a nivel local y 858 en todo el mundo.