Fallece guitarrista y fundador de Kiss

Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió ayer jueves. Tenía 74 años.

Frehley falleció en paz, rodeado de su familia en Morristown tras una reciente caída, informó su agente.

Los miembros de la familia dijeron en un comunicado que están "completamente devastados y con el corazón roto", pero atesorarán su risa y celebrarán la bondad que brindó a los demás.

Kiss, cuyos éxitos incluyen "Rock and Roll All Nite" y "Detroit Rock City", era conocida por sus intensos espectáculos , fuegos artificiales, humo y sangre falsa realizadas por los miembros de la banda, con las caras pintadas en blanco y negro..

