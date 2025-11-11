Lanza su propio parque temático

MrBeast, el creador de contenido más seguido del planeta, continúa expandiendo su marca más allá de YouTube. Ahora incursiona en el mundo del entretenimiento físico con Beast Land, un parque temático que promete trasladar al mundo real los desafiantes juegos y competiciones que lo hicieron famoso.

¿Cuál es la fecha de inauguración?

La inauguración está prevista para el 13 de noviembre, y el anuncio ha provocado tanto entusiasmo como controversia por el país elegido para su instalación, Arabia Saudí. Beast Land será un parque de atracciones inspirado en los desafíos que MrBeast ha presentado en sus videos virales. Contará con montañas rusas, zonas de juegos interactivos y la llamada “pared de premios más grande del mundo”.

¿Qué ofrecerá Beast Land?

Beast Land se enfocará en ofrecer experiencias únicas que reflejan la esencia de los videos de MrBeast. Los visitantes podrán disfrutar de juegos que han capturado la atención de millones en YouTube, así como de atracciones que prometen ser emocionantes y desafiantes. La controversia en torno a su ubicación en Arabia Saudí también ha generado un debate sobre el impacto cultural y social del parque.